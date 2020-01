100 tisoč evrov občinskih spodbud za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja

Mestna občina Celje je tudi letos v občinskem proračunu za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja namenila 100.000 evrov. Upravičenci se lahko na razpis prijavijo najkasneje do 13. marca.

Na območju Mestne občine Celje je okoli 390 kmetij. Po podatkih Kmetijskega gozdarskega zavoda Celje prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje obdelujejo v povprečju od 3 do 5 hektarov kmetijskih zemljišč, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 6,8 hektara. Od 390 kmetij je kar 220 dopolnilnih, 100 je mešanih in 25 čistih. 40 kmetij je ostarelih ali neaktivnih. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja. Večina poljedelske proizvodnje je vezana na pridelavo krme za živino, medtem ko so vse ostale kmetijske panoge slabše zastopane. Skoraj polovica vseh kmetij v Mestni občini Celje leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Posledica tega je dražja kmetijska pridelava in nekonkurenčnost na trgu. V Mestni občini Celje so se zato lani odločili, da bodo ohranjanju in razvoju kmetijstva ter podeželja namenili še več sredstev. V letu 2018 so za te nepovratne spodbude namenili 45 tisoč evrov, lani in prav tako tudi letos pa 100 tisoč evrov.

