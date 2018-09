Rodbina Ipavcev predstavlja pomemben člen v razvoju slovenske glasbene kulture v 19. stoletju ter v začetku 20. stoletja. Benjamin in Gustava Ipavec, zdravnika in skladatelja, sta zaslužna, da je Šentjur postal trdnjava slovenske narodne zavesti. V Občini Šentjur tradicionalno v jesenskem času pripravljajo sklop prireditev njima v spomin. Na današnji novinarski konferenci so organizatorji predstavili, katere prireditve bodo zabeležile 110 let od smrti bratov Ipavec.

V soboto, 6. oktobra je otvoritveni koncert Musica Academica IV, koncert študentov glasbe iz občine Šentjur. Štirje koncerti bodo sledili, poseben bo koncert ob izidu zgoščenke z Ipavčevo glasbo s priznanimi glasbeniki. Koncert ob izidu zgoščenke V spominsko knjigo Ipavcev je predstavila direktorica Knjižnice Šentjur Tatjana Oset

V sodelovanju s Pokrajinskim muzej Celje je Občina prenovila razstavo o šentjurski družini, prav tako je posebnost letošnjih Ipavčevih dnevov razstava likovnih del nastalih na Ipavčevi paleti. S pripravami na 110 obletnico so pričeli že v lanskem letu, pravi vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini Šentjur Judita Šarlah Methans.

Za letošnjo obletnico smrti obeh bratov je Občina naročila tudi logotip 110 let po Ipavcih v Šentjurju, ki ga je oblikoval Peter Arlič. S številnimi prireditvami in aktivnostmi si namreč organizatorji želijo, da bi Ipavčeva glasba živela med ljudmi, tudi izven občinskih meja.

BGO