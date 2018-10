12 apartmajev že pod streho

Na Golteh so končali gradnjo prvih dvanajstih apartmajev, v katerih bodo gostje tega zgornje-savinjskega turističnega središča lahko bivali že v novi smučarski sezoni. Kot napoveduje direktor družbe Mitja Terče, bodo skupno zgradili več kot dvajset apartmajev in za to namenili približno dva milijona evrov.

Do zimske sezone, za katero Terče upa, da se bo začela že 30. novembra, bodo na Golteh poskrbeli še za več drugih izboljšav v ponudbi. Na spodnji postaji nihalke bodo uredili parkirišče za avtodome in utrdili parkirišče za avtomobile, prenovili in razširili bodo gostinsko ponudbo, prenovili bodo tudi teraso na Treh plotih. Poleg rednih vzdrževalnih del na napravah, ki jih opravljajo te dni, bodo do nove sezone kupili še en teptalec snega in s tem zagotovili še bolje pripravljene smučarske proge.

