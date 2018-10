230 let od ustanovitve šoštanjske usnjarne

V letošnjem letu mineva 230 let, od kar je bila v Šoštanju ustanovljena tovarna usnja. Slednja je v svoji zgodovini zaposlovala ogromno število ljudi in je močno prispevala k razvoju Šoštanja. Med drugim so po zaslugi tovarne v kraju postavili prvo elektrarno, za delavce so gradili delavska stanovanja, tovarna je podpirala tudi delovanje številnih društev. Obletnico ustanovitve bodo danes obeležili v Muzeju usnjarstva na Slovenskem.



Tovarna usnja v Šoštanju je delovala med letoma 1788 in 1998, ko je šla v stečaj kot del Industrije usnja Vrhnika. Največ delavcev je tovarna usnja zaposlovala po 2. svetovni vojni, in sicer okoli 600. Ob 230-letnici njene ustanovitve bo danes prost vstop v Muzej usnjarstva na Slovenskem, ki sodi pod okrilje Muzeja Velenje. Ob 10. in 16. uri sodelavci muzeja pripravljajo strokovno vodenje. Obiskovalci bodo lahko poskusili tradicionalno usnjarsko malico in ob 11. uri prisluhnili Pihalnemu orkestru Zarja Šoštanj.



TS

Foto: Blaž Verbič