28. Pikin festival se je zaključil

28. Pikin festival se je v soboto zaključil z rekordnim dnevnim obiskom in s podelitvijo najvišjih festivalskih priznanj, zlatih pik. Po besedah direktorice Festivala Velenje Barbare Pokorny je bila letošnja tema festivala »Pika odkriva podeželje« zelo dobro sprejeta.

Letošnji Pikin festival je otrokom in odraslim ponudil več kot dvesto različnih aktivnosti v sedmih dneh. Organizatorji so po vremensko muhastih začetnih dnevih festivala na zadnji festivalski dan, to je bilo v soboto, zabeležili rekorden obisk v vseh letih delovanja Pikinega festivala. Z izvedbo festivala so zelo zadovoljni, pravi direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny.

Največji doprinos k letošnjemu festivalu so bile predstavitve pozabljenih rokodelskih obrti.

Kot je še dejala Barbara Pokorny, je bil letošnji festival verjetno zadnji ob Velenjskem jezeru v takšni obliki.

Organizatorji verjamejo, da bo jubilejna 30. Pika že na novem prizorišču ob Velenjskem jezeru. V soboto so na festivalu podelili tudi najvišja priznanja festivala, zlate pike. Na Pikinem odru je zmagala predstava Živalske novice v izvedbi Gledališča Koper in SNG Nova Gorica in režiji Ajde Valcl. Zlato piko za najboljšega igralca festivala je prejel Gorazd Žilavec za vlogo v predstavi Živalske novice. Na Tomaževem odru je zmagala baletna predstava Zvezdica Zaspanka v izvedbi baletnega oddelka Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje v koreografiji Maje Verčko.

BGO

Foto: SHERPA