30 let dela in ustvarjanja Jolande Thaler

V Kvartirni hiši v Celju nocoj ob 19. uri odpirajo razstavo ob 30-letnem delovanju in ustvarjanju celjske modne oblikovalke Jolande Thaler.

Na svoji razstavi bo uspešna celjska modna oblikovalka dala prostor vsem, ki so ključno vplivali na njeno 30-letno ustvarjanje in delo. Jolanda Thaler:

Oblikovalka pravi, da je vsa ta leta delala za ljudi in tako bo obarvana tudi njena razstava, na kateri bo predstavila tudi nekatere ključne prelomnice, ki jih je doživela pri svojem delu:

Jolanda Thaler ob svojem jubileju sicer izpostavlja, da v Sloveniji ni veliko prostora za oblikovalce, a poudarja, da se s trdim delom in izvirnostjo lahko preživi tudi z modnim oblikovanjem.

Razstava Thaler – 30 let dela in ustvarjanja bo v Kvartirni hiši na ogled do konca maja.

EP

Foto: SHERPA