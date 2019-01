3,5 milijona evrov in 12 večjih naložb

V Rogaški Slatini v tem letu načrtujejo 12 naložb na različnih področjih. Sočasno bodo pripravili tudi 10 novih projektnih nalog, ki bi jih lahko po načrtih župana Branka Kidriča uresničili v tem mandatu. Kidrič še vedno ni obupal niti nad uresničitvijo izgradnje razglednega stolpa.



V Rogaški slatini so se pri pripravi proračuna za letošnje leto, ki ga bodo svetniki v prvem branju obravnavali na seji prihodnji teden, posvetili predvsem trem področjem: nakupu zemljišč in nepremičnin, za področje razvoja turizma, gospodarstva in zdravstva. Načrtujejo pripravo desetih projektnih dokumentacij za prioritetne razvojne projekte, ki jih želijo uresničiti v tem mandatu. Na področju investicij pa po besedah župana Branka Kidriča načrtujejo 12 večjih naložb:

Občina bo v tem letu razpolagala s približno z desetimi milijoni evrov.

V lanskem letu je kar nekaj prahu dvignil projekt izgradnje razglednega stolpa Kristal, ki je trenutno v mirovanju. A bi ga lahko ob podpori novih velikopoteznih in edinstvenih projektov, kot je izgradnja evropskega orglarskega centra, znova oživili.

LKK, foto: Občina Rogaška Slatina