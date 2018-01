Uprava Premogovnika Velenje meni, da SDRES nima oblikovanih stavkovnih zahtev

Danes se izteka rok, do katerega naj bi vodstvo Premogovnika Velenje preučilo 13 zahtev, ki jih je nanj in na invalidsko podjetje HTZ v začetku januarja naslovil Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES). Uprava premogovnika sicer trdi, da SDRES nima oblikovanih ne stavkovnih zahtev ne stavkovnega odbora.

SDRES si med drugim prizadeva, da uprava Premogovnika Velenje osnovne plače dvigne za 15 odstotkov. Poleg tega pa od 1. januarja 2018 v osnovno plačo vključi še tako imenovano stimulacijo družbe v višini skoraj dveh odstotkov. Sindikat se zavzema še zato, da bi uprava premogovnika od 1. februarja uredila delovni čas tako, da bi se vanj štel čas priprave na delo, čas preoblačenja v delovna oblačila in nameščanja zaščitnih sredstev, kopanje in podobno. Poziva še, da ob nenadnem zmanjšanju proizvodnje ali manjšem odvzemu premoga, uprava ne bi zniževala stroška dela oziroma mase plač, ter bi zagotovila socialno varnost zaposlenim pri postopnem zapiranju premogovnika. Po prepričanju uprave razmere v premogovniku niso dramatične. Delavci prejemajo izplačila premalo izplačanih plač v letih 2012 in 2013. Uprava skrbi tudi za redno kvartalno usklajevanje plač, kot je zapisano v kolektivni pogodbi. Generalni direktor premogovnika Ludvik Golob od sindikata SDRES do danes zahteva konkretno podane zahteve.

Predstavnik SDRES Asmir Bečarević pa je prepričan, da sindikat s svojimi dejavnostmi postopa pravilno in žogico vrača upravi.

