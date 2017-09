40 let OŠ Lava

Osnovna šola Lava praznuje 40 let delovanja. Šola, ki jo obiskuje več kot 400 učencev, za katere skrbi 57 zaposlenih, je v teh letih zrasla v kakovostno izobraževalno ustanovo. V šoli pa ne skrbijo le za nabiranje znanja učencev, pač pa tudi za njihov vsestranski razvoj.

Učenci imajo številne priložnosti v praksi preizkusiti teoretična znanja, spoznavati okolje ter ga soustvarjati in tako nabirati pomembne življenjske izkušnje. Kot je na današnji novinarski konferenci ob jubileju šole povedala ravnateljica Marijana Kolenko, si je takšno široko zasnovo zastavila pred 13 leti, ko je nastopila prvi mandat. Šola ima dobre pogoje za delo, saj so jo v celoti prenovili, zaposleni pa sledijo zahtevam prihodnosti, sodelujejo z okoljem in se zavedajo, da je pomembna tudi vzgoja mladih, ne le pouk. Veliko so že naredili, načrtov kljub temu ne manjka pravi Kolenkova.

Eden od strašev, Aleš Kotnik, je poudaril, da je za uspešno delo šole pomembno sodelovanje staršev, saj lahko le tako rešujejo morebitne težave otrok, kar se je izkazalo v preteklih leti. Sicer pa je pohvalil šolo, ki se je izkazala kot odlična odskočna deska za kasnejše šolanje otrok.

Osrednja slovesnost ob 40-letnici bo v sredo popoldne, za starše, bivše učence in krajane pa bodo pripravili še eno, in sicer 17. oktobra.

TC

Na novinarski konferenci v OŠ Lava so sodelovali: predstavnik strašev Aleš Kotnik, učenca Živa Lilija in Tilen Sotlar, ravnatejica Marijana Kolenko in knjižničarka Metka Lesjak.