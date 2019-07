50 let igranja ljubiteljskega igralca Srečka Centriha

Srečko Centrih je pred petdesetimi leti stopil na odrske deske in v celjskem ljubiteljskem gledališču ustvaril veliko predvsem komičnih vlog. Za področje ljubiteljske gledališke dejavnosti je prejel Linhartovo plaketo in tudi Severjevo nagrado. Z gledališkimi kolegi je na Radiu Celje ustvarjal satirično oddajo Alkotest satirikon. V letošnji gledališki sezoni na trnoveljskem odru blesti v črni komediji Plen.

»Nekateri se kot igralci že rodijo!« Takšne besede si zagotovo zasluži Srečko Centrih. Svoje igralske sposobnosti je prvič javno predstavil v celjski srednji tehnični šoli, ko je s sošolci pripravil proslavo.

To je bila proslava, kjer so mladi igrali, recitirali in peli. Zaradi dobrega nastopa so v šoli ustanovili tudi zbor. V tistem času je bilo v Celju ustanovljeno kulturno gibanje mladih z naslovom Naša beseda. Srednješolci so se predstavili z recitali, dramskimi vložki, s poezijo in plesom. Mladina iz tehnične šole je navdušila in z recitalom z ljubezensko tematiko osvojila prvo mesto. »Učiteljica slovenskega jezika je bila nad našimi nastopi zelo navdušena in tako sem ji moral na maturi recitirati ljubezensko pesem Dragotina Ketteja, ki jo je rada slišala,« je svojo priljubljenost razložil komik Srečko Centrih.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

Daljši prispevek si preberite v zadnji številki Novega tednika!