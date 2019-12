50. leta minulega stoletja na razstavi

V Zgodovinskem arhivu Celje bodo danes ob 18. uri odprli razstavo Dekade: petdeseta @Celje 1950-1959, ki jo spremlja 128-stranski slikovno bogato opremljen katalog.

Z razstavo, ki bo na ogled do maja prihodnje leto, zgodovinski arhiv zaključuje petletko projekta Dekade, ki so za začeli z obravnavo 90. let 20. stoletja. Zadnja dekada, ki jo predstavljajo, so petdeseta leta, ki sta jih najbolj zaznamovala dogodka iz leta 1954. Veliko ljudsko zborovanje na Ostrožnem velja za eno najbolj množičnih manifestacij na Slovenskem v minulem stoletju, kjer se je v mestu in na njegovem severnem robu zbralo 350 tisoč ljudi. S tem dogodkom je povezan tudi začetek oddajanja Radia Celje. Junijska poplava leta 1954 pa je bila ena najhujših v seriji mnogih poplav 20. stoletja.

Poleg razstave so izdali tudi katalog s fotografijami z razstave. Razdeljen je po različnih področjih družbenega delovanja.

LŽ