500 novih morskih nasmehov

Tuš bo z dobrodelnim projektom Pričarajmo nasmeh letos ponovno polepšal počitnice 500 otrokom iz različnih koncev Slovenije. Na Debelem rtiču te dni letuje prva skupina otrok. Dopoldan so jih obiskali predstavniki podjetja, otroci in animatorji pa so vsem skupaj pričarali nepozabno druženje. Po 17 letih se bo številka pričaranih nasmehov konec poletja ustavila pri 8.600.



1 od 11

Dobrodelni projekt Pričarajmo nasmeh otrokom iz socialno ogroženih družin iz vse Slovenije zagotavlja lepše in bolj kakovostne počitnice, na katerih mnogi prvič vidijo morje. 500 otrok, razdeljenih v pet skupin, vsako leto v času šolskih počitnic letuje na Debelem rtiču ter doživi nepozabne počitnice v krogu svojih vrstnikov. »Namen projekta, ki traja že od leta 2002, z aktivnostmi, angažiranjem in srčnostjo vseh sodelujočih doseže svoj pravi namen,« pojasnjujejo v Tušu. Otroke na podlagi objektivnih meril izbere partner projekta Rdeči križ Slovenije, ki mu pomagajo centri za socialno delo, socialne službe na osnovnih šolah in območna združenja rdečega križa. V tem tednu na slovenski obali letuje prva skupina v kateri je 146 otrok, ki prihajajo iz Prekmurja, Štajerske in Koroške, je povedala vodja projekta Pričarajmo nasmeh v Tušu Anja Marjetič.

Dopoldan so otroke na obali obiskali tudi predstavniki podjetja, ki so se skupaj z njimi poveselili ob tematskem dnevu havajskih počitnic: »Vsako leto se potrudimo, da otrokom pripravimo presenečenje in letos smo na tem čudovitem koščku slovenske obale pričarali zabavne počitnice. Otroci so se zabavali ob havajskih družabnih igrah, kot so limbo dance in vrtenje hula hop obročev, izdelovali so ogrlice in slikali velike slike, za konec pa so nam zaplesali plese, ki so se jih naučili s plesno učiteljico,« opisuje današnje posebno dogajanje Marjetičeva. Poskrbeli so tudi za posebno presenečenje: »Priljubljeni slovenski raper Nipke je bil zares prava popestritev, saj mnogi otroci njegovo glasbeno zvrst in pesmi naravnost obožujejo,« še dodaja Anja Marjetič.

Po 17 letih se bo številka pričaranih nasmehov konec poletja ustavila pri 8.600.

LKK, foto: Tuš