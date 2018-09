Savinjski Oktoberfest privabil številne ljubitelje piva

Žalec se je sinoči prelevil v bavarsko prestolnico. Savinjski Oktoberfest je na tržnico pri fontani piva že tretje leto zapored privabil številne ljubitelje piva, ki so se ob glasbi in zabavnih igrah veselili do jutranjih ur.

Del Savinjskega Oktoberfesta je postala etnološka prireditev Hmeljarski likof. Dolga leta je bila ob zaključku hmeljarske sezone v Hmeljarskem domu v Petrovčah, zadnja tri leta je na prostem v središču Žalca.

Letos je 121 hmeljarjev pridelovalo hmelj na 1667 ha, kar je približno 80 ha več kot lani. Pridelek sorte Savinjski golding je letos podpovprečen, le okoli 1000 kg/ha. Na ostale sorte je zelo ugodno vplivalo vreme julija in avgusta. V teh nasadih je pridelek kar se količine tiče povprečen, po kakovosti pa nekoliko nadpovprečen.

ŠO