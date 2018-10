V Žalcu začenjajo citrarski abonma

V domu II. slovenskega tabora Žalec se bo popoldne začela nova sezona citrarskega abonmaja, katerega idejni oče je citrar Peter Napret. Letošnja sezona bo postregla s petimi koncerti. Na uvodnem bosta zaigrala citrarka Janja Brlec in harmonikar Izidor Kokovnik.

Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je citraski abonma prvič vpeljal pred osmimi leti na pobudo znanega domačega citrarja in pedagoga Petra Napreta. Prvih nekaj let so bili koncerti v Dvorcu Novo Celje, se od tam preselili na Grad Komenda na Polzeli, po obnovi Doma II. slovenskega tabora Žalec pa so svoje mesto našli v njegovi avli. Letošnja sezona bo postregla s petimi koncerti. Zvesto občinstvo bo kot prvi v svet citrarske glasbe popeljal Duo contrario, ki ga sestavljata citarka Janja Brlec in harmonikar Izidor Kokovnik. Koncert poimenovan Romanca nasprotij bo po besedah Janje Brlec prikazal nasprotja med inštrumentoma kot tudi v glasbenih zvrsteh, na kar že nakazuje ime dua. Med drugim bosta glasbenika izvedla novo skladbo uveljavljenega celjskega skladatelja Gorana Bojčevskega.

Foto: SHERPA