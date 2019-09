60 let Celjskega doma v Baški

Celjski dom v Baški praznuje 60 let obstoja. V vseh letih delovanja je v njem letovalo približno 34 tisoč otrok, od tega v zadnjih osmih letih kar 8 tisoč.

Od leta 1959 je Celjski dom izvajalec spremljevalne socialne in zdravstvene dejavnosti za celjske otroke in mladino. Je priljubljeno poletno letovišče otrok z zdravstvenimi težavami, zadnjih 20 let gosti tudi otroke iz socialno ogroženih družin. Dom je bil vedno na voljo tudi izobraževalnim ustanovam, saj so ga uporabljali tudi vrtci, osnovne in srednje šole, od leta 2011 pa program poletne šole v naravi v Celjskem domu izvajajo vse celjske osnovne šole. V zadnjem obdobju v Baško prihajajo tudi delegacije otrok iz ruskega Ščjolkovega.

60-letnico Celjskega doma, ki je v celoti obnovljen, so obeležili minuli konec tedna. Kot so se strinjali celjski župan Bojan Šrot, direktor družbe Celeia Mijo Zorko in župan Baške Toni Juranić, je eden ključnih razlogov za dolgoletno uspešno delovanje doma tudi iskreno prijateljstvo med mestoma Celje in Baška.

Za letos se je sezona v Celjskem domu zaključila, dom bo svoja vrata spet odprl 26. aprila prihodnje leto.

AB