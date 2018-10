60 let Šolskega centra Velenje

Šolski center Velenje praznuje 60 let delovanja. Center je poznan po dobrem sodelovanju z gospodarstvom. Nanj cilja tudi v prihodnje, čeprav se v večjih gospodarskih družbah v Šaleški dolini v zadnjem času dogajajo nekatere spremembe. Jubilej bodo sodelavci centra obeležili s slavnostno akademijo, ki bo danes zvečer v Domu kulture Velenje.



Zametki Šolskega centra Velenje segajo v leto 1958, ko je bila zaradi potreb po razvoju gospodarstva ustanovljena Industrijska rudarska šola. Ta je dijake izobraževala v rudarski, strojni in elektro stroki. Danes šolski center združuje pet srednjih šol, višjo strokovno šolo, Medpodjetniški izobraževalni center in skupne službe. Center se je zadnjih 15 let posvečal predvsem gradnji in opremljanju stavb in poskrbel za dobre pogoje izobraževanja. Zaradi trenutne demografske slike število dijakov zadnja leta sicer upada. V centru pa si kljub temu prizadevajo, da bi sodobna oprema imela svoje uporabnike, ki bi z njeno pomočjo širili svoja znanja, pravi direktor Janko Pogorelčnik.

Med pomembnejšimi novostmi v letošnjem šolskem letu je sicer združitev Šole za rudarstvo in varstvo okolja ter Strojne šolo v enotno Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje.

TS

Foto: ŠC Velenje