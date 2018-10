Skrbite za živali!

Ob jutrišnjem svetovnem dnevu varstva živali so štiri društva, ki si prizadevajo za dobrobit živali, v središču Celja že danes pripravila stojnico in ozaveščala o pravilnem odnosu do živali. Pobudnik akcije je bilo Društvo proti mučenju živali Celje, ki je pritegnilo še društva: Animal Angels, Mujcekov dom, Društvo za zaščito konj in zavetišče Zonzani.

Svetovni dan varstva živali je priložnost, da se vsako leto spomnimo, da so živali že od nekdaj pomembne človekove spremljevalke – kot vir za preživetje, kot pomočnice pri delu ali kot družabnice. Svetovni dan opozarja, da bi moral svet postati boljši za vse živali in združuje aktiviste v boju za njihove pravice. Kot pravi Verica Štante iz celjskega društva proti mučenju živali, je vloga društev, kot je njihovo, pomembna:

Da je o pravilnem odnosu do živali treba osveščati že otroke, se zavedajo tudi celjski aktivisti, ki so ob tej priložnosti prejeli darila učencev 5. a razreda Osnovne šole Hudinja. Zbrali so nekaj hrane za brezdomne živali, je povedala razredbničarka Jerneja Župnek:

Kar nekaj otrok ima tudi doma svoje živali. Ema Freitag ima psa:

Ne pozabite torej na svoje živali, pa ne samo na jutrišnji svetovni dan. In sledite priporočilom aktivistov, ki za dobrobit živali svetujejo: Posvajaj, ne kupuj, steriliziraj in kastriraj!

