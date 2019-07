71 presežnih delavcev bo dobilo odpoved zaposlitve

Danes bodo odpovedi prejeli presežni delavci Gorenja, kjer vodstvo zadnje mesece izvaja reorganizacijo. Na seznamu presežnih delavcev je 86 oseb. To število se bo zmanjšalo še za 15 delavcev, ki bodo do konca leta izpolnili pogoje za čakanje na upokojitev.

V Gorenju je zaradi sprememb v organizaciji, nazivih ali opisih delovnih mest nove pogodbe o delu prejelo 1.393 zaposlenih v režiji. V podjetju so število presežnih delavcev iz prvotno načrtovanih 270 zaposlenih zmanjšali na 86. Med temi bo 15 delavcev do konca leta izpolnilo pogoje za čakanje na upokojitev. Odpovedi pogodbe o zaposlitvi bodo prejeli šele takrat, ko bodo izpolnjevali pogoje za čakanje. Presežnih delavcev, pri katerih mehki načini zmanjševanja števila zaposlenih ne pridejo v poštev, je torej 71. Tem bo delodajalec ponudil novo pogodbo o zaposlitvi v proizvodnji. Kdor jo bo sprejel, bo lahko takoj po koncu kolektivnega dopusta, začel z delom na novem delovnem mestu. Kolektivni dopust v Gorenju začenjajo jutri. Trajal bo do osmega avgusta. Kot vsako leto, bodo tudi letos med kolektivnim dopustom v podjetju opravljali redna vzdrževalna dela.

TS

Foto: GrupA