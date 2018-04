8. teden: ne hranite svojih čustev

V Akademiji zdravega življenja smo se tokrat dotaknili psihologije prehranjevanja. Ljudje pogosto hranimo svoja čustva. Da, prav ste slišali. Kako nevarno je lahko to, zdaj naši udeleženci že vedo, še posebej če so bili kdaj razlogi za nepravilno prehranjevanje povezani s stresom ali pomanjkanjem časa. Zdravega načina življenja ni brez celostne preobrazbe. Torej ni dovolj samo spremeniti živila v prehranjevanju, ampak je pomemben tudi pogled na to, kako jesti in celo s kom.

Hrana je slaba tolažba

Če se vam mudi, ste v stresu in pojeste »nekaj na hitro«, naredite slabo uslugo svojemu telesu. Hrana se takrat namreč ne presnavlja, kot bi se morala. Posledica? Dvig telesne teže. Tudi prehranjevanje ima svojo psihologijo. Ta vpliva tudi na zdravje.

Na to, kakšna je hrana, vpliva več dejavnikov. Tudi kako je servirana, kakšen vonj ima, kako je videti in tudi to, kakšne izkušnje imamo že od prej z neko vrsto hrane. Hranjenje bi moralo biti pravzaprav obred. V človeku bi moralo vzbuditi občutek varnosti. Kot pravi ing. prehrane Damijana Presečnik iz 24alife, ima tudi družba vpliv na prehranjevalne navade. Ste na primer vedeli, da boste v družbi zagotovo pojedli več, kot če boste jedli sami?

Najbolj nevarno je t. i. čustveno prehranjevanje. Že kot otroci se namreč naučimo, da hrana predstavlja občutek ugodja, saj nas hrana iz otroštva tudi v odraslosti navdaja pogosto s pozitivnimi čustvi. Če hrana dobi simbolni pomen, nastopi čas, ko lahko postane tolažba ali nagrada. Pri vsem tem ljudje pogosto posežejo po nezdravi hrani. In tu tiči past, še posebej če želi kdo izgubiti odvečno težo.

»Čustveno prehranjevanje lahko povezujemo tako z negativnimi kot s pozitivnimi čustvi. Z osamljenostjo, s skrbjo, z žalostjo, s krivdo ali srečo, z veseljem, s samozavestjo,« dodaja Presečnikova. Ženske se zato pogosto grešno tolažijo s sladko hrano, predvsem s čokolado, sladoledom in piškoti, moški pa ne samo s sladko, ampak tudi z mastno hrano. Predvsem s čipsom, pico in z zrezki. »Težava je, ko hrana ostane edina strategija za obvladovanje čustev,« dodaja sogovornica.

Kako veste, da gre za čustveno lakoto?

pojavi se nenadoma; zaželimo si točno določeno hrano; takoj moramo nekaj pojesti; pojavi se vzporedno z določenimi čustvenimi situacijami; gre za nezavedno prehranjevanje; pogosto vodi v prenajedanje; po hranjenju imamo negativne občutke.

Kaj lahko storite, ko začutite čustveno lakoto?

Razmislite: kje sem, kaj počnem, kaj razmišljam, kako se počutim, kdo je z mano?

Preusmerite pozornost stran od hrane.

Stres omilite s hrano, ki je bogata z omega 3 maščobami (losos, sardine, orehi, laneno olje, konopljino ali orehovo olje).

Živčni sistem umirjata minerala proti stresu, in sicer kalij in magnezij (kakav, fige, avokado, sončnična in bučna semena, oreščki in mandlji, špinača, paprika, paradižnik, breskve).

Krvni tlak znižate lahko z vitamini B-kompleksa in vitaminom C (jetra, orehi, jajca, marelice, jagode, pomaranče, peteršilj …).

Zmagovalka v boju proti stresu je banana. Vsebuje kombinacijo vitamina B6, triptofana, kalija in sladkorjev, ki skupaj poskrbijo za boljše razpoloženje.

Več energijsko bogate hrane zaužijte v prvi polovici dneva. Takrat bo izguba teže učinkovitejša, izboljšajo se tudi krvni parametri, zmanjša se možnost razvoja srčno-žilnih bolezni, kapi in diabetesa.

PRIPOROČAMO:

Zelen smuti:

2 pesti špinače, stebelna zelena, 2 pomaranči, ovseni kosmiči, dateljni, kokosovo mleko.

Možganski smuti:

2 banani, pol avokada, 2 kozarca borovnic, pest orehov, pravi čaj.

Imunski smuti:

2 pesti pesinih listov, 2 korenčka, banana, ingver, med, voda.

SIMONA ŠOLINIČ

Strokovno gradivo in nasveti: ekipa 24alife