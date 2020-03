V Zavodu Stanislava stenski prti

V Gornjem Gradu je na ogled razstava stenskih prtov. Gre za prte, ki jih krasijo različni napisi ter so bili nekoč obešeni predvsem v kuhinjah. Razstava, ki je odprta ob dnevu žena, je na ogled v Zavodu Stanislava. »Ponavadi so jih obešali v kuhinjah nad štedilnikom, nad jedilno mizo, nad zabojem za drva, nad umivalnikom, nad divanom ali nad klopjo z vodo za umivanje,« je na otvoritvi razstave Stenskih prtov povedala Magdalena Atelšek.

Na stenskih prtih so bili ponavadi izvezeni različni napisi. »Moj ljubi mož, to boš ti vedel, za mal denar boš slabo jedel!« piše na primer na enem od razstavljenih prtov. »Vsak mož rad ostaja doma, če žena dobro kuhati zna,« je vezilja zapisala na nek drug prt. Stenske prte so v različnih krajih različno poimenovali, je povedala Atelškova, ki je za gradivo uporabila knjigo Jelke Pšajd o Stenskih prtih ter katalog Rade vezemo skupaj. Imenujejo jih tudi stenske vezenine, okrasne krpe za zid, stenske krpe, zidni prt, hišni blagoslov, ščitnik za zid ali enostavno kuhinjske »cote«. Na stene so jih pritrdili z risalnimi žebljički ali pa so prtu prišili zanke za obešanje. Na razstavi Stenskih prtov v Gornjem Gradu je največ tistih, ki jih je zbrala Marija Štorgelj iz Dola pri Novi Štifti.

Razstava bo na ogled do konca meseca.

