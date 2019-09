Uspešen teden športa z MCC

Celjski mladinski center (MCC) je v okviru Evropskega tedna športa, ki se je začel v ponedeljek in se končuje danes, pripravil različne brezplačne športne aktivnosti za mlade in mlade po srcu. Glavna tema kampanje ostaja #BeActive, v Sloveniji “Bodi aktiven, bodi zdrav”, njen cilj pa je spodbuditi čim več ljudi k telesni dejavnosti – ne le med tednom športa, temveč skozi vse leto. in izboljšajo počutje.

Ker spodbuja zdrav način življenja, je MCC s projektom teden športa želel k športnim aktivnostim spodbuditi tudi tiste, ki so manj aktivni, da se priključijo najrazličnejšim oblikam gibanja in si najdejo zase prav tisto, ki jim je pisana na kožo. Namen aktivnosti je še dodatno predstaviti tiste športe in aktivnosti, ki so mladim nekoliko manj znane.

MCC je zato je v omenjenem tednu v sodelovanju z ZPO Celjem in športnimi društvi Hyong, Freestyle Klub Celje, Zgibanka in Gold Diggers organiziral različne brezplačne športne aktivnosti na različnih prizoriščih. Mladi in vsi ostali so se lahko pridružili vadbam in demonstracijam borilnih veščin, akrobatike na ponjavi, hitrostnega drsanja, fitnesa na prostem, pilatesa, kegljanja, ameriškega nogometa, aerobne vadbe – fly box, arial yoge, ter plesa ob drogu. Celjski mladinski center je v atriju pripravil tudi mini turnir v igranju namiznega tenisa

V Celjskem mladinskem centru je bil s številom udeležencev na vadbah zadovoljni. Največ jih je bilo na skupinskih in aerobnih vadbah. V MCC si želijo, da bi projekt teden športa v prihodnje postal tradicionalen in s tem še bolj prepoznaven, kar bi tudi povečalo število udeležencev na vadbah.

RG

Foto: MCC