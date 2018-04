9. teden: nasveti, kako preprečiti čustveno prehranjevanje

Samo še približno mesec nas loči od konca Akademije zdravega življenja. Z ekipo 24alife smo zarezali v življenjske navade posameznikov in jim pokazali pot do boljšega, predvsem bolj zdravega življenja. Dva od trinajstih udeležencev sta se od skupine poslovila. Med preostalimi so ogromne razlike, ki kažejo, kdo se je projekta lotil resno in kdo bi lahko od sebe dal še več. Naslednji teden bomo preverili, kaj se je v njihovem življenju spremenilo na bolje in kako ocenjujejo svojo kondicijo. Ta je namreč v primerjavi z dvema mesecema nazaj boljša. Ne pozabite, da spreminjajo svoje življenje na pravilen način. Nenadna izguba večje telesne mase je lahko nevarna in dolgoročno prinaša tudi zdravstvene težave, zato je vodilo akademije učenje pravih življenjskih veščin, ki učinke kažejo ves čas. Ne samo v obdobju akademije.

Nazadnje smo pisali o čustvenem prehranjevanju. Tokrat ekipa 24alife ponuja nasvete, kako se takšnemu načinu prehranjevanja izogniti in kaj lahko lahko sami storimo, da se ne ujamemo v past, kjer čustveno prehranjevanje vpliva tudi na povečanje telesne teže.

Na čustveno prehranjevanje vplivajo tudi konflikti v odnosih, delovni stres, izčrpanost, finančne težave in zdravstvene težave.

Kaj lahko naredite?

Pišite prehranski dnevnik:

zapisujte si kaj, koliko in kdaj jeste. Kako se ob tem počutite in kako lačni ste bili (tudi s kom ste). Čez čas tako ugotovite odnos med razpoloženjem in hrano.

Obvladujte stres

Naučit se je potrebno drugih in bolj učinkovitih načinov za soočanje s stresom in negativnimi čustvi. Priporočamo jogo, meditacijo, vaje sproščanja, dihalne vaje …

Prepričajte se, ali ste res lačni

Ugotovite, če je želja po hrani posledica fizične ali čustvene lakote. V kolikor ne gre za fizično lakoto, se zamotite in ne jejte, dokler niste fizično lačni.

Premagajte dolgčas

Zapolnite si dan in načrtujte obroke. Tako boste zmanjšali možnost, da sežete po hrani zaradi dolgočasja. V urniku imejte zdrave navade – sprehod, tek, druge vrste fizične aktivnosti, poslušanje glasbe, igranje, druženje s prijatelji, branje knjig …

Odstranite skušnjavo

Ne imejte hrane za tolažbo na dosegu rok ali doma. Nakupujte umirjeni in siti. Če ste žalostni, se najprej soočite s čustvi in se šele nato odpravite po nakupih.

Ne stradajte

Ljudje velikokrat delajo napako, ko se popolnoma odrekajo hrani ali pa neko vrsto hrane izbrišejo iz jedilnika. To lahko samo poveča željo po hrani in ljudi spravi v neželeno čustveno stanje. Jejte zadovoljivo količino bolj zdrave hrane, sem ter tja si tudi privoščite priboljšek in poskrbite za raznolikost, pestrost prehrane.

Zdravi prigrizki

Zagotovo boste začutili potrebo po prigrizku. Takrat morate biti pripravljeni in si za prigrizek vzeti čim bolj zdravo hrano, denimo sveže sadje, zelenjavo z zdravo pomako …

Učite se iz napak

Vsakemu se zgodi, da se pregreši oz. mu spodrsne. Naučite se odpustiti samemu sebi in začeti znova. Naučite se, da naslednjič v isti skušnjavi reagirate bolje. Imejte načrt za tak primer. Večkrat, ko nam spodleti, bolj popoln načrt imamo za prihodnje.

Poiščite podporo

Večja verjetnost čustvenega hranjenja je v primerih, ko niste obkroženi z ljudmi, ki vas podpirajo in vam nudijo oporo v čustveno težkih situacijah.

SŠol

Strokovno gradivo in nasveti: ekipa 24alife