Večino poslovanja prinesejo posli za mednarodne partnerje

V velenjskem družinskem podjetju Skaza, ki zaposluje 300 redno zaposlenih delavcev ter 60 študentov, so leto 2018 ocenili kot poslovno najuspešnejše doslej.

Prodajo izdelkov lastne blagovne znamke so v primerjavi z letom 2017 dvignili za 70 odstotkov, pridobili so 18 novih poslovnih kupcev iz Švice, Finske, Francije in Japonske. V proizvodnjo so lani uvedli osem novih izdelkov za svoje partnerje. Ključni trgi podjetja so sicer skandinavske države, Avstrija, Nemčija, Velika Britanija, Francija in Švica. Dobrih 90 odstotkov poslovanja v podjetju Skaza še vedno doprinesejo posli za mednarodne partnerje s področja elektronike, pohištvene industrije in izdelkov za dom. Pri teh ima podjetje Skaza status razvojnega dobavitelja oz. razvojnega partnerja. V omenjenem velenjskem podjetju so naložbam lani namenili 1,1 milijona evrov. Ta denar so vložili predvsem v širitev proizvodnih zmogljivosti, v avtomatizacijo procesov, v sodobnejšo opremo, v tlakovanje poti proti pametni tovarni, Industriji 4.0 in 5.0 ter v ugled blagovne znamke.

TS