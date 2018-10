Abonma za izbran okus

Leta 2000 je šentjurska izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti pripravila prvi abonma Gustav. Abonma je dobil ime po šentjurskem rojaku skladatelju, zdravniku, županu in rodoljubu Gustavu Ipavcu. Že pred 18 leti so se odločili, da to ne bo samo gledališki abonma, ampak ga bodo kombinirali z glasbo. Tudi letos je sklad pripravil izbrano kombinacijo obojega.



Tudi letos bo lahko šentjursko občinstvo uživalo ob izbranih gledaliških predstavah, ki močno odmevajo v slovenskem prostoru in ob zvokih glasbe, pravi vodja izpostave Anita Koleša.

Po komediji sledijo predstave profesionalnih gledališč in poseben koncertni del.

Vpis v abonma poteka do 14. oktobra.

BGO