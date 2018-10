Accambray dal dva gola v Trebnjem

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v šestem krogu domače lige gostovali v Trebnjem in premagali Trimo s 36:33. Tilen Kodrin je zadel osemkrat. V celjskem dresu je debitiral Francoz William Accambray.

30-letni rokometaš je dal dva gola. Trener Celjanov Tomaž Ocvirk: “Pričakoval sem težko tekmo, a smo na začetku igrali res odlično ter s hitro in dinamično igro prihajali do lepih priložnosti in visoko povedli. Vendar preveč imamo nihanj v igri, kar se nam je zgodilo tudi tokrat. Tudi drugi polčas smo odprli dobro, nato ponovno popustili, je pa tudi res, da smo imeli danes neverjetno veliko dodatne smole. Poškodbi Grošlja in Marguča sta naredili svoje, nismo koristili Malusa in Bečirija, a s tistimi, ki so bili, zasluženo osvojili dve točki.”

DŠ

Foto: SLAVKO KOLAR