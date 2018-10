Adi Smolar za uvod v študijsko leto

Na uvodnem srečanju v novem študijskem letu Univerze za tretje življenjsko obdobje na Ljudski univerzi Šentjur se je članom pridružil kantavtor Adi Smolar, ki je približno sto zbranih poslušalcev nagovoril na hudomušen način, z življenjskimi zgodbami, bodisi lastnimi ali pa tistimi, ki jih je pridobil z opazovanjem življenj drugih.

V svojem nastopu je združil tako zabavo kot modrost, saj je želel dati ljudem nekaj pozitivnega, kar bi jim pomagalo v življenju, jih opogumljalo in ohranilo pred neumnimi ter nepomembnimi dejanji in razmišljanji. Vsako svojo zgodbo je nato podkrepil še s svojo pesmijo, navzoče je motiviral, da se je tudi v tretjem življenjskem obdobju treba nenehno izobraževati in razvijati, da smo lahko bolj odporni na vse izzive, ki jih prinaša življenje.

Adi Smolar je povedal, da zdaj, ko bo kmalu dopolnil šestdeset let, bolje in bolj polno živi. V eni svojih avtorski pesmi je zapel: »Pusti banalnosti, v glavi imej, kaj še lahko naredim, da bo življenje moje drugim dragocen spomin.« Življenje je namreč kratka stvar. »Glej ta naš svet, tako je lep kot lepe sanje, življenje imej za prekrasno potovanje.« Ljudje se prevečkrat ujamejo v pričakovanja, ravnanja, hrepenenja, ki jih ne osrečujejo. Prepoznati je treba resnične vrednote življenja.

Zbrane je pozdravil tudi šentjurski župan Marko Diaci in jim zaželel uspešno študijsko leto ter veliko osebnega zadovoljstva ob druženju in pridobivanju novih znanj. Alenka Testaniere, vodja Univerze za tretje življenjsko obdobje, je predstavila letošnji program. Predstavila je tudi jezikovne in računalniške urice za seniorje, učenje s pametnimi telefoni, vadbo joge in plesov (standardnih, latinskoameriških in s pridihom orienta) in študijske krožke, kjer vsak uči vsakega ob dobrih medsebojnih odnosih, v manjših skupinah in s točno določenim akcijskim ciljem. Kaligrafinje bodo tako z verzi Ipavčevih pesmi polepšale ograjo Športnega parka Šentjur, likovnice bodo za Ta veseli dan kulture pripravile razstavo, Luš´ne citrarke pa obeležujejo že peto šolsko leto svojega učenja z ambasadorko učenja Jasmino Levičar (naziv ji je podelil Andragoški center Slovenije) in bodo v Dramljah 19. oktobra skupaj s pevci, ki pojejo ob zvokih citer, predstavile svoje minulo delo.

NINA SALOBIR