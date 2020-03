Agonija v šmarskem domu se nadaljuje

Okužba s koronavirusno boleznijo je trenutno potrjena pri 40 stanovalcih, od teh jih je 6 v bolnišnici. Na žalost je danes ena oseba v bolnišnici umrla. Na novo je okužba potrjena še pri eni zaposleni, skupaj jih je zdaj 7.

Zaposleni doma upokojencev vseskozi poostreno spremljajo zdravstveno stanje in o vseh morebitnih spremembah in počutju sproti obveščajo svojce. Zaposleni vso skrb posvečajo nalogi, da je za stanovalce kar se da najboljše in najlepše poskrbljeno in da bodo stanovalci bolezen čim prej in čim lažje preboleli okužbo. Prvi oboleli stanovalci že okrevajo.

Bolezenski znaki se še pojavljajo in se pričakuje porast potrjenih okužb tudi v prihodnjih dneh. Dodatni brisi se bodo odvzemali po navodilih zdravnika. Danes je potekal konzilij splošnega zdravnika, specialista infektologa in specialista anesteziologa, ki so opravili oceno staja vseh obolelih.

“V delovnem procesu so se, kot v preteklih dneh, pridružili zaposleni Zdravstvenega doma Laško in Medical centra Rogaška Slatina. Prav tako se je pridružila ena prostovoljka,” so sporočili iz Šmarja pri Jelšah.

StO