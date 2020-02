Naj maturantka in naj maturant 2020 – kupone najdete v Novem tedniku!

Februarja se je začela letošnja akcija Naj maturantka in naj maturant 2020.

Ta mesec lahko glasujete za maturante iz štirih šol: Srednje šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje, Šolskega centra Šentjur in Ekonomske šole Celje. Kandidate najdete v Novem tedniku, kjer je tudi kupon za glasovanje.

Glasovanje za kandidate iz drugih srednjih šol bo marca in aprila. Maja bo finalni del akcije, v začetku junija pa bomo dobili zmagovalca. Ta se bosta za eno od nagrad – pametni telefon podjetja Novatel in Desetake Citycentra Celje v vrednosti 250 evrov – pomerila na javni prireditvi.

Med glasovalci bomo na koncu akcije izžrebali prejemnika pametnega telefona, ki ga podarja podjetje Novatel iz Celja!