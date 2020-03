Aktivirane vse enote civilne zaščite

Najbolj krizne razmere na Celjskem zaradi koronavirusa so trenutno na območju Šmarja pri Jelšah. Štab civilne zaščite Zahodne Štajerske zato še vedno svetuje, da se ne odpravljate na to območje.

»Za komuniciranje uporabljajte alternativne kanale, priporočilo velja tudi za medije. Po opravljenih razgovorih z domom upokojencev Šmarje pri Jelšah in zdravstvenim domom v tej občini je ugotovljeno, da je situacija pod nadzorom in da so vsi delavci v zdravstvenem domu po testiranju negativni. Ena oseba v domu starejših občanov, ki je bila v stiku z okuženo osebo, je v izolaciji v domu upokojencev Šmarje pri Jelšah,« dodajajo v štabu.

Uprava RS za zaščito in reševanje Slovenije pa vse državljane prosi, da če ne potrebujejo nujne medicinske pomoči, pomoči gasilcev, nujne veterinarske pomoči, pomoči gorskih in jamarskih reševalcev ter drugih reševalnih enot, naj ne kličejo na klic v sili na številko 112. Za prebivalce deluje na številki 080 1404 klicni center s 18 operaterji, ki jim ljudje lahko postavijo vprašanja v zvezi z koronavirusom.

V okviru Uprave RS za zaščito in reševanje deluje Služba za podporo štabu Civilne zaščite. »Poveljnik je izdal odredbe o zagotovitvi hrane in vode za aktivirane pripadnike enot civilne zaščite in prostovoljce, o aktiviranju Enote za postavitev mobilnega stacionarja in o aktiviranju mobilnega stacionarja za oskrbo bolnikov, okuženih s koronavirusom,« pravijo na upravi za zaščito in reševanje.

Aktivirani so tudi službe za podporo, ekipe prve pomoči na mejnih prehodih in državni logistični center. »Vzpostavljena je tudi koordinacija z občinami, župani in javnimi ustanovami. Potekajo aktivnosti v zvezi z nudenjem pomoči osebam, ki so v samoizolaciji. Aktivirane so tudi ustrezne službe po ministrstvih, ki izvajajo naloge iz svojih pristojnosti,« še dodajajo.

Pripravljen je tudi razdelilnik zaščitne opreme, ki bo, preko posameznih izpostav uprave za zaščito in reševanje razdeljena občinam.

Ostale pomembne informacije o koronavirusu na Celjskem TUKAJ.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: Andraž Purg – GrupA