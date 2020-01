Akvareli Blanke Božič do konca meseca

V solčavskem Centru Rinka je na ogled razstava akvarelov Blanke Božič. Naslov razstave uspešne likovne ustvarjalke iz Letuša, prejemnice več nagrad in priznanj, je Moje poti. Med nagradami za njeno ustvarjalnost je najvišje slovensko priznanje za ljubiteljske likovnike zlata paleta. Uspešna je tudi na nekaterih natečajih v tujini.

Božičeva pravi, da je mnenje o akvarelu kot najtežji tehniki upravičeno. “Rada rečem, da sproži v avtorju neko vojno: med njim, pigmentom in vodo. Če ustaviš gibanje vode pravočasno ter dodaš pravo mero pigmenta, potem si dobil vsaj eno bitko,” je povedala Blanka Božič. Akvareli, ki jih ustvarja, razkrivajo njeno občudovanje narave. Z njimi je lani sodelovala na mednarodnih prireditvah v Švici, Tirani in Ajdovščini. Na dveh je prejela certifikata. Razstava akvarelov Blanke Božič v Solčavi bo na ogled do konca tega meseca.

BJ