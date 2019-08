Alenka Jovanovski je Veronikina lavreatinja

Lepe vreme je ponovno dovolilo, da je bil večer na Starem grad Celje odet v poezijo. Mestna občina Celje je v organizaciji podjetja Fit media podelila 23. Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko in zlatnik poezije. Slednjega je za življenjski opus dobil pesnik Ervin Fritz, Veronikina lavreatinja je postala Alenka Jovanovski.

Veronikina lavreatinja je postala pesnica Alenka Jovanovski s pesniško zbirko Tisoč osemdeset stopinj. Kot je zapisala komisija so njeno pesniško zbirko nagradili, ker z raznoliko in večplastno govorico najbolj neposredno izmed vseh nagovarja današnjega malega človeka, ki se je v marsikaterem pogledu znašel v brezizhodnem položaju. “Sama ne vem, če moja poezija nagovarja malega človeka. To bi bilo potrebno preveriti. Poezija ima zmožnost nagovoriti vse ljudi in vsa bitja. Če rečemo malega človeka, potem mora obstajati tudi veliki, kar je popolnoma brez pomena, saj smo pred smrtjo vsi enaki.”

Ženske v ospredju

“Literarni kritiki zadnjih deset let opažamo, da je pesniška produkcija avtoric nove generacije močnejša od produkcije avtorjev. Zagotovo je več dobrih pesnic, kot pa pesnikov. Ko smo se odločili, katere pesniške zbirke preteklega leta bomo ocenjevali, nismo bili pozorni na spol. Samo brali smo knjige in na koncu izbrali najboljše. Spontano se je zgodilo, da so bile med nominiranci štiri avtorice in en avtor. To je zelo dobrodošla sprememba, ki sem je zelo vesel in je odraz dejanskega stanja v poeziji,” je razložil predsednik komisije dr. Igor Divjak.

BGO