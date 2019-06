Bo Celje podobno kot Šenjur in Velenje imelo svojo himno?

Na zadnji seji Mestnega sveta Mestne občine Celje je eden od svetnikov iz Stranke modernega centra vložil pobudo za uvedbo himne Celja, ki je doslej sploh ni imelo. Predlagal je zaključno skladbo iz muzikala Veronika Deseniška.

Muzikal po mnenju svetnika Matevža Vuge izkazuje vse glasbene kvalitete, ki so potrebne himno – je spevna, hitro zapomljiva, odločnega karakterja in pompozno orkestrirana, besedilo pa prebivalcem mesta pripisuje solidarnost, samostojnost in odločnost ter se besedno poigrava z značilnimi zvezdami iz celjskega grba. Pravzaprav ne govori zgolj o Celju nekoč in danes, temveč, še pomembneje, o Celju, kakršnega si želimo. Miha Firšt je kot producent muzikala zelo vesel takšne pobude. “Veseli me, da je ravno v tej skladbi prepoznal priložnost, da Celje še na enem nivoju okrepi prenovo oziroma oživitev srednjeveške zapuščine. Himna mesta ni nabolj običajna stvar in vprašanje je, ali jo potrebujem. Mislim, da marsičesa ne potrebujemo, a mislim, da ima himna nek pomen. Skladba iz muzikala ima razsvetljeno besedilo in bi bila primerna za protokolarne zadeve.”

Glasbo za muzikal Veronika Deseniška je napisal eden najprodornejših slovenskih skladateljev Celjan Leon Firšt. Muzikal Veronika Deseniška je verjetno najodmevnejši celjski umetniški projekt tega stoletja. Samo na Starem gradu si je predstavo ogledalo 20.000 ljudi.

Skladba Mesto svetlih luči iz muzikala Veronika Deseniška – himna bi bili samo zadnji dve kitici z rahlo spremenjenim besedilom

BGO