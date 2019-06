Ali se najdete v slatinski bibliji?

Robert Reich iz Rogaške Slatine je pred dnevi izdal zanimivo knjigo Šnicl ni za tebe. Zbirka črtic je nastala na podlagi njegovega zbirateljskega konjička in facebook strani Rogaška Slatina nekoč, ki jo Robert ureja od leta 2013. Zgodbe, ki so jih Slatinčani zapisovali v komentarje, je Robert Reich povezal v knjigo, ki je že postala slatinska in slovenska uspešnica.

A dejansko se je vse začelo z zbiranjem starih razglednic. Robert Reich je najprej želel postaviti razstavo. Potem je želel, da bi obiskovalci Facebook strani razglednice malce pokomentirali. Robert Reich je opazil, da je med komentarji precej zanimiv zgodbic in pomislil je, da bi naredil knjigo. Po prvih dvomih in različnih začetkih pisanja je po štirih letih le nastala knjiga. V njej je zbranih 150 kratkih zgodb. Edina skupna točka jim je Rogaška Slatina.

Poleg slovarja slatinskega knjižnega jezika je avtor dodal še slovar slatinskih paradoksov, izrekov in kletvic ter ostalih bedarij. Knjiga je nastajala štiri leta, odzivi pa so izvrstni. Knjiga je v prvem natisu že skoraj pošla, kar jo glede na naklado že uvršča med slovenske uspešnice. Kot pravi Robert Reich, je drugi del že v pripravi.

BGO