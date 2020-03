Ali sledi strm porast kriminala, predvsem nasilja?

Te dni so se na Celjskem vrstile kršitve in kazniva dejanja. Epidemija bo svoj pravi obraz pokazala šele v posledicah. Ne le v gospodarstvu, ampak tudi v stopnji kriminala. Na celjski policiji pravijo, da se je nekoliko že povečalo število nasilnih dejanj v družini. Trenutne razmere so teren za goljufe, kriminalce in nasilneže, čas pa bo pokazal v kakšnem obsegu bo kriminal dejansko zarezal v družbo.

»Težko je napovedati, kaj se bo s stopnjo kriminala zgodilo, ko epidemije ne bo več, če pa zdravorazumsko razmislimo, se bo zagotovo pokazal porast določenih kaznivih dejanj. Predvsem ropov in tatvin. Zdaj so morda nekoliko v zastoju takšna kazniva dejanja, kasneje pa jih bo zagotovo več. Ta trenutek morda ni za pričakovati denimo vlomov v hiše ali stanovanja, ker so ljudje povečini vendarle doma, res pa je, da so lahko na udaru trgovine, še posebej takšne, ki imajo vrednejše stvari. Naslednja možnost, ki jo vidim v tem času, pa so goljufije. Te se že dogajajo predvsem pri nudenju pomoči,« pravi dr. Peter Umek, diplomirani psiholog in dr. psiholoških znanosti.

Toda strah, ki ga Umek ne skriva, pa se nanaša na nasilje. »Biti doma je za nekatere, ki so prej bili vajeni druženja s kolegi, posedanja v gostilnah, velik stres. Na tem področju pa so zadeve drugačne. Tam, kjer se družine že prej niso dobro razumele, še posebej, če je bil prisoten alkohol, bo težje. Če je bilo pitje alkohola skrito, je to zdaj, ko so družine doma, to težje skriti. Da, lahko pride do več družinskega nasilja, tudi do nasilja nad otroci,« pravi Umek. Nervoza pa se že kaže tudi v trgovinah, saj so nekateri nestrpni in ravno nestrpnost prav tako vodi v odklonila dejanja. »Na udaru je tudi zdravstveno osebje, čeprav slišimo, da so medicinske sestre in zdravniki tega že navajeni, pa je zdaj drugače zaradi takšnih razmer,« pravi sogovornik.

SIMONA ŠOLINIČ