Aljaž Primožič je najboljši srednješolski pesnik

Aljaž Primožič je dobitnik Župančičeve frulice 2019, tretješolec Gimnazije Celje-Center je s pesmijo Moje stanovanje prepričal strokovno komisijo. Za mladega pesnika je nagrada potrditev, da je njegovo ustvarjanje pravo ter da ima bralce. Navdih išče v vsakdanjih stvareh in dogodkih.

Aljaž Primožič, ki je rojen na svetovni dan knjige, že od osnovnošolskih dni sodeluje na različnih pesniških tekmovanjih od festivala Pranger do Mlade Vilenice, kjer je tudi zmagal. Natečaj Župančičeva frulica vključuje mlade literarne ustvarjalce in umetnike govorjene besede iz preko 100 slovenskih in zamejskih šol. Aljaž je zmagal v kategoriji srednje šole, to je priznanje, ki potrjuje kakovost njegovih del. Uveljavljeni pesniki so pohvalili njegov način podajanja sporočil, saj zmore z malo besedami veliko povedati. Aljaža poezija seveda zanima, razume pa tudi vse tiste, ki jih ne.

Aljaž Primožič se lahko pohvali z izjemnim pesniškim opusom ter objavami v uglednih literarnih revijah, na Gimnaziji Celje Center pa je tudi eden izmed najaktivnejših dijakov na področju literature, gledališča in kratkega filma.

BGO

Moje stanovanje