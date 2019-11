Alma Karlin, ljubezen Alfreda Nobela in druge zgodbe

V železni repertoar programa Pravljičnega Celja, ta se bo s tradicionalnim prižigom lučk začel jutri, že nekaj let sodijo tudi adventna turistična vodenja po mestu, ki so tudi lepa priložnost za spoznavanje kulture, zgodovine in znamenitosti knežjega mesta.

V Zavodu Celeia Celje so jih pripravili tudi letos. Že prvo v nedeljo popoldan bo nekaj posebnega, saj bo posvečeno jubilejem svetovne znane celjske popotnice Alme M. Karlin. Letos namreč obeležujemo 130-letnico njenega rojstva in 100-letnico njenega odhoda na pot okrog sveta. Urša Dorn, svetovalka za turizem na Zavodu Celeia Celje:

V prihodnjih nedeljah bodo sledila še tematska vodenja, ki bodo predstavila še eno znamenito celjsko ljubezensko zgodbo, in sicer Alfreda Nobela in Sofije Hess, Pravljično deželo, ki letos prav tako praznuje dvajsetletni jubilej, adventna vodenja pa bo sklenila zgodba o bombardiranju Celja v drugi svetovni vojni. Da v Zavodu Celeia Celje vsako leto vztrajajo pri teh vodenjih je očitno dokaz, da so zadovoljni z odzivom obiskovalcev.

Vsa omenjena adventna vodenja, razen tretjega (15. 12.), ki bo pol ure prej, se bodo začela ob 18. uri, zborno mesto je Turistično-informacijski center (TIC) na Glavnem trgu v Celju.

ROBERT GORJANC