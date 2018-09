»Alma M. Karlin je bila res carica!«

Celjanka, germanistka in navdušenka nad Almo M. Karlin Zala Bojović se je odločila, da bo odšla na potovanje po Alminih stopinjah in da bo ob tem raziskovala njeno zapuščino. Na pot je povabila fanta Johannesa, s katerim bosta promovirala svetovno popotnico iz Celja.

Ko se je Zali Bojović iztekal študij germanistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je razmišljala, kaj bi izbrala za magistrsko nalogo. Po spletu številnih naključij je izbrala dramska dela Alme M. Karlin. Takrat jo je začaralo. »Vedela sem, kdo je Alma, a s pisanjem magistrske naloge sem se še bolj poglobila v njeno življenje. Prevzela me je njena življenjska zgodba, enako so me prevzela njena dela. Ob tem sem tudi dobila idejo, da bi odšla na enako potovanje, kot je odšla Alma pred sto leti. Ideja je zorela dve leti in letos je pravi čas, da grem. Na srečo je rekel da tudi moj fant in konec septembra bova odrinila.«

BARBARA GRADIČ OSET