Alma povezuje skozi prostor in čas

Na Ta veseli dan kulture, ko številne kulturne ustanove po Sloveniji odprejo svoja vrata in brezplačno ponudijo številne dogodke, so v Osrednji knjižnici Celje pripravili magičen dogodek ob zaključku Alminega leta v Celju. Ob zaključklu bralne značke za odrasle je imela Nika Solce koncert uglasbenih Alminih pesmi z naslovom Ko duše pokličem.

Alma M. Karlin ni bila samo pisateljica in popotnica, temveč tudi pesnica. Pesniška zbirka Dediči luči je prva pesniška zbirka Alme M. Karlin. Kot je povedala založnica Jerneja Jezernik, ki se že dve desetletji posveča raziskovanju življenja in dela svetovne popotnice, je pri pregledovanju gradiva v rokopisnem oddelku Narodne in univerzitetne knjižnice, naletela na Almine pesmi. Po prvi oceni jih je okoli 300 in so bile doslej večini neznane. V pesmih se po njenih besedah skriva Almino življenje

Drugi del zbirke prinaša duhovne modrosti, ki jih je Alma spoznala in jih poskušala tudi živet. Kot je še povedala Jerneja Jezernik, je nekaj pesmi prevedla sama, nekaj pa jih je prevedel Boštjan Dvoržak. Almina poezija je v očeh glasbenice Nike Solce tudi nekaj posebnega, tako da jo je nagovorilo in je nekaj pesmi uglasbila.

Album je Nika Solce premierno predstavila 24. novembra v Cankarjevem domu, na dan, ko je leta 1919 Alma na celjski železniški postaji začela svoje potovanje okrog sveta. Na prireditvi je knjižnica podelila priznanje 69 bralcem, ki so prebrali knjiga s priporočilnega seznama.

BGO

Foto: GrupA