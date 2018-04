Alojz Rebula: Iskanje je vsajeno v človekovo bistvo

93-letni slovenski pisatelj, publicist, večkratni literarni nagrajenec, katoliški mislec Alojz Rebula je pri Celjski Mohorjevi družbi izdal nov roman Korintski steber, ki je bil razlog, da sva se s fotografom odpravila k njemu na obisk v Loko pri Zidanem Mostu. Knjiga je bila povod, a naš pogovor je zašel še na vsa druga področja. Kljub zavidljivim letom je Rebula še želo jasnih misli in na tekočem z dogajanjem okoli sebe.

Pogoste ste kritični do Slovencev, saj da sodimo med evropske narode z najmanjšo narodno zavestjo. Vas ni bilo nikoli sram reči, da ste Slovenec?

Seveda ne. Del zasluge pripisujem očetu, ki je bil navaden železničar, a zaveden Slovenec. Ker ni želel biti član komunistične stranke, je bil premeščen na delovno mesto daleč od kraja, kjer smo živeli. Po naročilu mame sem mu moral enkrat pisati, naj pošlje plačo. Pismo sem napisal v italijanščini, ker nisem drugega znal, saj sem hodil v fašistično italijansko šolo. Ko smo dobili pismo nazaj, je bilo vse podčrtano z rdečim in spodaj pripis: »Ali tako učiš fanta slovensko?« To je bila nepozabna lekcija zame.

Ali bi vam bilo lažje v življenju, če bi zanikali slovenske korenine?

Absolutno ne. Globoko sem prepričan, da karkoli bi bil po narodnosti, bi bil človek, ki se v tem vesolju ne počuti dobro, ki čuti, da je Zemlja predolgočasna, premrtva, pretesna. Kako sem srečen, da nisem Italijan, sploh zdaj v tej zmešnjavi volitev. Ko se človek prenaje demokracije, išče diktaturo. To se je dogajalo in se bo še ponovilo. Karkoli bi bil danes po narodnosti, bi se počutil prav tako kot danes, tesnobno človeškega. Črtam vsakršen kompleks, da sem Slovenec. Saj nismo drugačni od drugih. Imamo le manj narodne zavesti kot drugi.

»Po naravi sem pesimist, če ne bi imel vere, bi bil nihilist. Verjamem, da je nekje zadaj velikanska inteligenca in ljubezen, ki vse ureja. A dopuščata vse.«

»Lepše politične forme, kot je Evropska unija, si skoraj ni mogoče predstavljati. Vsa čast redkim ljudem, ki so jo uresničili, četudi z ekonomskimi nameni. Da smo Evropa brez meja, je velika prednost. Mlada generacija nima pojma o velikanskih dobrinah, ki jih prinaša EU. Ne razumem, zakaj bi kdo bil proti združeni Evropi, ker boljše formacije za manjše narode ne more biti.«

