Alpinistični jubilej

Alpinistični odsek Celje – Matica bo danes ob 18. uri v Narodnem domu pripravil druženje in praznovanje 80-letnice delovanja. Na prireditvi bodo pregledali dosedanje delo in oblikovali predloge za nove podvige.

Alpinistični odsek, ki sodi v Planinsko društvo Celje – Matica, je eden najstarejših v Sloveniji. Zadnja leta je tudi eden najuspešnejših po zaslugi vrhunskih alpinistov Luke Lindiča in Luke Krajnca. Člani odseka delujejo kot športni plezalci in alpinisti. V odseku dobijo osnovna znanja in se seznanijo z nevarnostmi tega športa, pravi načelnik Rok Dečman in dodaja, da je zanimanja med otroki kar precej in da so plezalne stene v mnogih šolah.

V okviru celjskega odseka skušajo alpinisti organizirati vsako leto vsaj dve plezalni turi in nekaj taborov. Številni še vedno plezajo tudi po svetu, kar je precejšen finančni zalogaj, ki je prepuščen lastni iznajdljivosti. In kaj si Dečman želi ob jubileju?

TC, arhiv: AO Celje – Matica