Ambientalno ozvočenje letošnja novost prazničnega decembra

Mestna občina Celje že okrašuje mesto za praznični december. Slavnostni prižig praznične razsvetljave bo v soboto, 30. novembra, ob 17. uri.

Letošnja novost bo ambientalno ozvočenje na Glavnem trgu. Gre za prvo, testno fazo ozvočenja v starem mestnem jedru, ki bo stalno nameščeno in bo namenjeno vsem kasnejšim, različnih prireditvenim dogodkom. Dvajset zvočnikov bodo namestili na jeklene vrvi in s tem lokacije prireditvenih odrov povezali s centralo ozvočenja.

Na Celjski dom, ki ga lani zaradi energetske sanacije niso okrasili, bodo letos znova namestili dnevno in svetlečo krasitev. Na Krekovem trgu, pred Knežjim dvorcem, Pokrajinskim muzejem , pri fontani pri kinu Metropol, pri Marijinem znamenju na Glavnem trgu in na Starem gradu Celje bodo praznično vzdušje ustvarili z video projekcijami. Zvezdno nebo pa bo sijalo od Glavnega trga preko Stanetove do Lilekove ulice.

Celjska občina bo za praznično krasitev mesta namenila približno 98 tisoč evrov. Mesto bo tudi letos okrašeno s smrekami, ki so jih podarili občani, medtem ko bodo otroci iz vrtcev, osnovnih ter srednjih šol izdelali lampijone, s katerimi bodo okrasili Savinjsko nabrežje. Božično-novoletna razsvetljava bo v Celju svetila do 6. januarja.

BA

Foto: arhiv NT&RC