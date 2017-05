AMD Laško v lastnih prostorih

Avto-moto društvo Laško se uvršča med manjša društva v Sloveniji, a ima kljub temu izredno aktivno in kakovostno šolo vožnje.

V vsej svoji preteklosti se je AMD Laško ubadalo s prostorskimi vprašanji, stalnimi selitvami in tudi s poplavami v svojih prostorih. Pred leti je bila sklenjena pogodba s Slovenskimi železnicami za najem ustreznih prostorov na Železniški postaji Laško. Ob začetku izvajanja del v okviru celovite obnove železniške proge Celje–Zidani Most so Slovenske železnice pogodbo odpovedale, tako da je moralo društvo poiskati ustrezno rešitev. Po sklepu upravnega odbora je odkupilo ustrezne prostore, jih obnovilo in uredilo, tako da v njih že od 6. marca letos potekajo predavanja šole vožnje in ostali sestanki.

Uradno odprtje in krajšo kulturno prireditev je AMD Laško pripravilo v torek, 28. marca, v sklopu občnega zbora članov društva. Z velikim zadovoljstvom so nove prostore pozdravili vsi povabljenci. Povabilu se je odzval tudi župan Občine Laško Franc Zdolšek, ki je slavnostno prerezal trak in uradno odprl prostore. V svojem nagovoru je pozdravil vpetost AMD Laško v reševanje prometnovarnostnih vprašanj v občini in zaželel društvu uspešno delo še naprej.

Društvo je ob tem izročilo posebno pisno zahvalo in priznanje Andreju Titanu za vse vloženo delo pri odkupu in obnovi novih prostorov.

ANDREJ MAŽGON

Foto: Foto Fleš