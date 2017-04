Ana Cvelfar med najboljšimi plesalci

Na velikonočno soboto je bilo v Slovenskem ljudskem gledališču Celje in Plesnem forumu Celje 9. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – Plesna miniatura 2017, ki sta ga organizirala Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Območna izpostava JSKD Celje. Med 27 vrhunskimi plesnimi točkami na temo »Sanjaj in to uresniči« sta v skupini v skupini plesalcev, rojenih med 1998 in 2002, slavili točki Ane Cvelfar in Filipa Štepca.

Ana Cvelfar, ki se je v svoji miniaturi poslavljala od sanj, in Filip Štepec, ki je s svojo točko sporočal, da so solze edina sled sanj, sta vsak na svoj avtorsko specifičen način prepričala žirijo tako z izvedbo kot idejo svoje plesne miniature, prav tako pa sta žirijo z avtorskim vokalnim vokabularjem in jasno realizirano idejo navdušila tudi Ida Hørlyck Thomsen in Mufutau Yusuf. Vse štiri točke so tako dobile naziv najboljše miniature v celoti.

18-letna Ana Cvelfar, ki v Plesnem forumu Celje pleše že od svojega tretjega leta, je svoj nastop kombinirala s svojo poezijo. Nagrade je bila zelo vesela.

BGO