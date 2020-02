Ana Drev končala kariero

Slovenska alpska smučarka Ana Drev, ki si je lani januarja na treningu veleslaloma v Kronplatzu poškodovala desno koleno, strgala si je sprednjo križno vez, je na novinarski konferenci pred 56. zlato lisico uradno naznanila, da je končala kariero profesionalne smučarke.

“Mislim, da je dovolj in da so pred mano zdaj novi izzivi. Več kot deset let sem nastopala v svetovnem pokalu. Bile so dobre in slabe sezone, sezone, ko sem se poškodovala, ko sem se vračala po poškodbah,” je dejala 34-letnica doma iz Šmartnega ob Paki.

Drevova je v svetovnem pokalu dvakrat stala na odru za zmagovalke. Obakrat je bila druga, januarja 2016 v Flachauu in pozneje še v domačem Mariboru, v obeh primerih pa je zaostala le za Nemko Viktorio Rebensburg.

Tekmovalka, ki je bila večji del kariere zapisana veleslalomu, se je v svetovnem pokalu petnajstkrat uvrstila med najboljših deset. Zadnji olimpijski nastop je končala 2018 na olimpijskem veleslalomu v Pyeongchangu z odstopom. Njen najboljši olimpijski dosežek tako ostaja deveto mesto na veleslalomu v Torinu leta 2006. Na svetovnih prvenstvih je najvišje posegla februarja 2017 v St. Moritzu, ko je bila na veleslalomu sedma, pred tem je leta 2013 na SP v Schladmingu osvojila deseto mesto.



V času, ko je dosegala svoje najboljše rezultate v svetovnem pokalu, jo je pred mikrofonom Radia Celje gostil Robert Gorjanc.