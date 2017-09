Analize nove zemlje niso pokazale odstopanj

V Mestni občini Celje so se odzvali na zapise v medijih, da je analiza zamenjane onesnažene zemljine v vrtcu Hudinja znova pokazala prekoračeno vsebnost arzena v zemlji.

Pojasnili so, da je zemljo za otroško igrišče vrtca na Hudinji izvajalec del, VOC Celje, pripeljal iz neonesnaženega, naravnega območja Rupe v Šmartnem v Rožni dolini. Kot so navedli na celjski občini, je Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja julija letos na tem območju odvzel več vzorcev tal na 15 merilnih mestih in opravil kvalitativne meritve na vsebnost kovin in polkovin, ki niso pokazale odstopanj. Za oceno primernosti je bil odvzet vzorec tal, ki je bil dostavljen v akreditiran laboratorij v Erico Velenje. Ta je v zaključni oceni navedel, da je zemljina primerna za nasipavanje stavbnih zemljišč.

Kot so še navedli v občini, je Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja spremljal izvedbo del in kontroliral zemljino, ki so jo vozniki tovornjakov vozili na območje vrtca. Preliminarne meritve, ki jih je opravil, niso pokazale odstopanje glede vsebnosti arzena. Predvidoma oktobra bo ta pooblaščena ustanova zaključila kontrolni monitoring saniranih tal. Ta bo tudi osnovni pogoj za primopredajo izvedenih del.