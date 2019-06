Andraž Purg je na terenu

Nas sodelavec fotograf Andraž Purg na Krekovem trgu v Celju razstavlja svoje fotografije. K sodelovanju ga je povabil Zgodovinski arhiv Celje, ki letos nadaljuje s tretjo iz serije zunanjih panojskih razstav v celjskem mestnem jedru: Fotograf – trenutek – zgodovina. Na razstavi je na ogled 20 fotografij z raznolikimi motivi, ki so nastale med letoma 2002 in 2011.

Fotografija je pomemben del arhivskega gradiva in Andraž Purg, ki se s fotografijo ukvarja že dvajset let, je pomemben kronist časa in prostora v Celju. Izbor fotografij na razstavi je zgolj drobec iz njegove ustvarjalnosti. Purg je stalno na terenu in njegovo več kot desetletno dokumentiranje je Zgodovinski arhiv Celje prepoznal kot zelo zanimivo za arhivsko dejavnost. Stalnost na terenu je porodila tudi naslov razstave.

Andraž Purg že dobro desetletje pokriva dogodke za našo medijsko hišo Novi tednik in Radio Celje. Za razstavo je zbral 20 fotografij iz svojega začetnega obdobja fotografiranja. Večina fotografij je nastalo kot beleženje dogodkov, a včasih nastane kakšna tudi takrat, ko najmanj pričakuje, dodaja Andraž Purg.

Razstava na Krekovem trgu bo na ogled do 19. junija.

BGO