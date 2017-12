Anini večeri že deset let polnijo prevorsko dogajanje

Ta veseli dan kulture je včeraj odprl vrata številnih kulturnih ustanov in ponudil veliko brezplačnih dogodkov. Eden izmed 320 je bil tudi na Prevorju v občini Šentjur, kjer je njihovo kulturno društvo obeležilo deset let neprekinjenih pogovornih prireditev povezanih v Anine večere.

Idejni oče Aninih večerov je pater dr. Karel Gržan, ki je pred desetimi leti podal idejo, da bi ta sklop dogodkov prebudil Prevorjane. V desetih letih so gostili široko paleto raznovrstnih gostov in se z njimi pogovarjali o različnih temah. Voditeljica in glavna organizatorka večerov je Marija Frece Perc, ki priznava, da ima veliko srečo z gosti, kot tudi z odličnim obiskom večerov.

Anini večeri so vedno tudi popestreni s kulturnim vložkom, z domačimi ali sosednjimi glasbenimi gosti. Velika posebnost in doprinos je vključenost domačinov, ki s svojim obiskom in pogostitvijo naredijo večere še prijetnejše, dodaja predsednica kulturnega društva Prevorje Dragica Vračun Hercog.

BGO