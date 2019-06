Anita in Nejc, naj maturantka in naj maturant

Zmagovalca letošnjega osmega izbora za naj maturantko in naj maturanta Novega tednika in Radia Celje sta Anita Zupanc iz Gimnazije Lava in Nejc Gubenšek iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje. Na današnji zaključni prireditvi na Glavnem trgu v Celju, ki je sodila v okvir prireditve Cityband Citycentra Celje, smo s pomočjo pokroviteljev akcije nagradili oba zmagovalca in enega od glasovalcev.

V akcijo naj maturantka in naj maturant se vseskozi vključujejo vse celjske srednje šole in tudi Šolski center Šentjur. Letos smo našteli 12 šol, iz katerih se je za laskavi naslov in lepo nagrado potegovalo več kot sto mladih. Vsak mesec smo objavili novo serijo fotografij mladih, ki so se predstavili tudi v maturitetni opravi. Mesečni zmagovalci so se uvrstili v finalni del, v katerem sta največ glasov zbrala Anita Zupanc in Nejc Gubenšek. Naj maturantka se današnje podelitve nagrade žal ni mogla udeležiti, saj je imela ravno enega od izpitov ustnega dela mature. Nam je pa po telefonu povedala, da je vesela nagrade in hvaležna vsem, ki so glasovali zanjo ter tudi razredničarki, ki ji je namenila 100 točk. Skupaj jih je zbrala 238. Nagrado pa je v njenem imenu prevzela mama Mateja.

Zmagovalca sta prejela telefona Samsung Galaxy S9, ki jima ju je podarilo podjetje Novatel iz Celja. Za tako lepo nagrado se je splačalo potruditi, je povedal letošnji naj maturant, ki je zbral kar 818 glasov. Dijaku strojništva, doma s Kalobja, so pri tem pomagali številni sorodniki in prijatelji. V začetku ni vodil, na koncu pa je premagal konkurenco, saj je povedal, da je bilo treba tudi malo taktizirati.

Ob letošnji akcije se je veselil tudi eden od pošiljateljev kuponov. Zvesti naročnik Stanko Aškerc iz Laškega je prejel Citycentrove Desetake v vrednosti 250 evrov.

TC, foto: GrupA

Na fotografiji so z leve: Sonja Aškerc, ki je v imenu moža Staneta prevzela nagrado Citycentra Celje, direktorica NT&RC Anica Šrot Aužner, Mateja Zupanc, ki je prevzela nagrado v imenu hčerke Anite, naj maturant Nejc Gubenšek, direktor podjetja Novatel Jernej Kenda in vodja Citycentra Celje Darja Lesjak.