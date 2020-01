Antiheroj v birokratskem svetu in v ogledalu našega časa

V Gledališču Celje bodo jutri ob 19.30 na malem odru krstno uprizorili Gogoljevo delo Plašč v režiji Juša A. Zidarja. Pri tej predstavi gre za glasbeno dramatizacijo, ki išče navdih v formi glasbenega gledališča. Z realističnim uprizarjanjem tedanje ruske zbirokratizirane družbe nastavlja tudi ogledalo sedanjemu času.

Kot je povedala mag. Tina Kosi, upravnica Gledališča Celje in skupaj z režiserjem predstave avtorica dramatizacije, šteje Gogoljeva novela Plašč za začetek ruske socialne literature in psihološkega realizma. Ustvarjalci predstave so bili pred izzivom, kako kruto Gogoljevo življenjsko zgodbo in njegovo dojemanje tedanje zbirokratizirane ruske družbe najbolje uprizoriti na odru. »Na podlagi potenciala naših igralcev, ki poleg obvladanja igre premorejo pevske sposobnosti in igranje glasbil, smo se odločili za koncept glasbenega gledališča in to je bila zagotovo ena mojih najprijetnejših študij predstave,« je Tina Kosi opisala uresničevanje ideje za to predstavo, potem ko sta se o njej začela pogovarjati z mladim režiserjem Jušem A. Zidarjem. Ta je pred dvema letoma v Gledališču Celje že režiral predstavo Nebeški odred, ki je zelo lepo uspela.

ROBERT GORJANC