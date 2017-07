Arhitekturni nesmisli na razstavi

V Likovnem salonu Celje razstavlja Jaka Babnik serijo fotografij, ki jih je zbiral dlje časa in njegov osrednji predmet raziskave so začasne ali stalne, po večini arhitekturne strukture, ki so nekakšni prostorski nesmisli.

Človeški arhitekturni nesmisli so bili objekt opazovanja že dlje časa, zato jih ni bilo težko zbrati za razstavo, pravi fotograf Jaka Babnik.

Fotografije so nastale v okolju Balkana, ki velja za sivo cono med Evropo in Azijo. Za most med civiliziranim in neciviliziranim svetom so takšni prostorski paradoksi dokaj običajni, zato zbujajo manj pozornosti. Od idejni zasnovi Jaka Babnik pravi

Po seriji fotografij je Babnik prišel do zaključka, da so slovenski arhitekturni paradoksi odraz neizmerne slovensko potrebe po funkcionalnosti. Želja po praktičnosti zamegli um in stvari se kupujejo brez smisla za estetiko. In največji arhitekturni nesmisel, ki ga je našel na tej balkanski poti?

Razstava Why so serious Jake Babnika bo v Likovnem salonu Celje na ogled do 3. septembra.

BGO

Foto: GrupA